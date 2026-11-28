حققت الفرق المشاركة من تعليم المنطقة الشرقية إنجازًا دوليًا في معرض ومسابقة «سيف» للأمن والابتكارات العالمية 2026، بحصيلة بلغت 175 ميدالية.

وتوزعت الميداليات على 44 ميدالية ذهبية، و86 ميدالية فضية، و45 ميدالية برونزية، من خلال 181 مشروعًا ابتكاريًا قدّمها 86 فريقًا مشاركًا، في إنجاز يعكس ما يمتلكه طلبة المنطقة من قدرات علمية وابتكارية وتنافسية.

وهنّأت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية الفرق الطلابية ومدارسها وأسر الطلبة بهذا الإنجاز، الذي يجسّد تكامل الجهود المؤسسية والتربوية في رعاية العقول الواعدة، ويؤكد دور تعليم المنطقة الشرقية في الاستثمار في طاقات الطلبة وتعزيز حضورهم في منصات الابتكار العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود وزارة التعليم في بناء منظومة تعليمية محفّزة للموهبة والابتكار، وتعزيز التكامل بين الأدوار المؤسسية والتربوية والأسرية في اكتشاف المواهب ورعايتها وتمكينها، وتوفير البيئة الداعمة لتحويل أفكار الطلبة إلى مشاريع نوعية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، من خلال منظومة متكاملة تبدأ باكتشاف الموهبة ورعايتها، وتمتد إلى التأهيل والتدريب والمشاركة والتميّز.