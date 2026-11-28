أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية وآخرها الاعتداء الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان، وأدى إلى وفاة أحد العاملين وإصابة عدد من الأشخاص، إضافة إلى الاعتداء على ميناء جازان في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- رفض دولة الكويت القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية لما يمثله ذلك من تصعيد خطير وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها وسلامة إمدادات الطاقة العالمية.

وجددت التأكيد لتضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي المتوفى، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.