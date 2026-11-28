أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداء جماعة الحوثي على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان وأدى إلى وفاة أحد العاملين وإصابة آخرين، وعدت ذلك سلوكاً عدوانياً مشيناً، وانتهاكاً سافراً لسيادة المملكة وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.

وعدت وزارة الخارجية بدولة قطر، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية عملاً تخريبياً خطيراً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحية وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.