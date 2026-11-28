حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل جدة وخليص وبحرة، داعيةً الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماتها.

وأوضحت المديرية، استناداً إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد، أن الأمطار يُتوقع أن تبدأ (الأحد) 29 نوفمبر، وتشتد غزارتها (الإثنين) و(الثلاثاء) 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2026.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة، سائلةً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت) استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً إلى جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 8-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شرقية تتحول خلال فترة الظهيرة إلى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 8-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.