استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب المعالي المشاركين في الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي.

ونقل وزير الدفاع في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدولته، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل دولته تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال الاستقبال التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الحلف، ومواصلة العمل على نتائج اجتماعات حلف مكة الدفاعي، والإشادة بدوره المحوري والريادي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقدم الأمير خالد بن سلمان شكره لدولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.