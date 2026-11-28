شدد نظام حماية المستهلك الذي تم اعتماده أخيراً على 9 حقوق أساسية للمستهلكين تمثلت في احترام القيم الدينية والنظام العام عند تزويدهم بالمنتج أو تلقيهم الخدمة. وحمايتهم من المخاطر التي تهدد حياتهم وصحتهم وسلامتهم وحصولهم على المنتجات والخدمات الأساسية المحافظة على خصوصيتهم وحماية بياناتهم الشخصية.



ومن حقوق المستهلك وفقاً للنظام توفير الوسائل المناسبة لتسوية منازعات المستهلك. وتعويضه بشكل عادل عن الأضرار التي تلحق به وتمثيله لمصالح المستهلكين الجماعية. وتشكيله لجمعيات المستهلكين أو انضمامه لها وأخيراً الحصول على المعلومات ومعرفة البيانات الصحيحة والكاملة عن السلع والخدمات لاتخاذ قرارٍ وفقاً لحاجته.



وسمح النظام للمنشآت التجارية بالإعلان المقارن ولجمعيات المستهلكين والغرف التجارية رفع دعاوى أمام المحكمة المختصة لطلب إصدار أمر مؤقت أو حكم لوقف أو منع أي ممارسة مخالفة مع توفير وسائل بديلة ومناسبة لتسوية المنازعات بين المستهلك والمشغل الاقتصادي ووضع إجراءات سريعة وميسرة لرفع الدعوى القضائية.



يشار إلى أن نظام حماية المستهلك يستهدف تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المستهلك والمشغل الاقتصادي وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة ومكافحة الممارسات المجحفة بحقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته وتشجيع ثقافة الاستهلاك الدائم.