رأس الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، المنعقد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية، وقادة قوات الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان العامة وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية.

وقبل بداية الاجتماع التُقطت الصورة التذكارية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز العمل المشترك لدول حلف مكة الدفاعي؛ بما يسهم في دعم المسارات السياسية والدفاعية للحلف وتحقيق الأمن والاستقرار، واستعراض عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عددٍ من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

وقد ألقى وزير الدفاع كلمةً أشار فيها إلى أن انطلاق الحلف من مكة المكرمة يأتي التزاماً بحماية أمن دوله واستقرارها، كما يجسد تناوب الاجتماعات بين الدول الثلاث الشراكة المتكاملة والمسؤولية المشتركة.

وضم الوفد الرسمي المشارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

وكان الأمير خالد بن سلمان قد وصل إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد حيث كان في استقبال لدى وصوله مطار قاعدة نور خان الجوية قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وعدد من المسؤولين.