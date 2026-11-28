حث المرور السعودي شركاء الطريق من سائقي السيارات والناقلات على منح أفضلية الطريق في تسع حالات، تشمل قائمة المفضلين على الطريق: المشاة أثناء عبورهم المسارات المخصصة لهم، والمركبات القادمة من اليمين في تقاطع متساوي الأفضليات، والمركبات على الطرق الرئيسية وتلك القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف. وتشمل القائمة أيضاً وسائل النقل العامة عند سيرها في المسارات المخصصة لها، وسيارات مركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ، والمركبات بالمسار المراد الانتقال إليه في حال السير بمحاذاتها، ومن كان طريقه مفتوحاً في حال إغلاق جزء من الطريق، وتاسع المفضلين المركبات داخل الدوار.