أوصى إماما وخطيبا المسجد الحرام والمسجد النبوي المسلمين بتقوى الله، والمحافظة على الدين، وشكر نعم الله تعالى، مؤكدين أن سلامة الإيمان والاستقامة على الطاعة من أعظم ما ينبغي للعبد الحرص عليه في حياته.

وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، أن الإنسان مفطور على تجنب الأخطار والمهالك، إلا أن أعظم ما ينبغي الحذر منه هو المخاطرة بالدين والتوحيد والعبادات، موضحًا أن المؤمن لا يعرّض إيمانه أو صلاته أو عقله لما يفسدها أو يضعفها.

وبيّن أن من صور المخاطر التي تهدد الفرد والمجتمع الوقوع في الشبهات، ومصاحبة رفقاء السوء، واتباع السلوكيات التي تجر إلى الانحراف، فضلًا عن التغاضي عن المبادئ والقيم طلبًا لمكاسب دنيوية زائلة.

وأشار إلى أهمية اختيار الصحبة الصالحة، مؤكدًا أن أثر الصاحب بالغ في حياة الإنسان، وأن المخاطرة لا تُحمد إلا إذا كانت لمصلحة شرعية معتبرة، فيما تظل الاستشارة من أهم أسباب الرشد وسلامة القرار.

واختتم بالتنبيه إلى أن أعظم الخسائر أن يخاطر المرء بدينه، مبينًا أنه رأس ماله الحقيقي وأغلى ما يملك في دنياه وآخرته.

وفي المسجد النبوي، دعا إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان إلى تقوى الله تعالى والتمسك بطاعته، مؤكدًا أن شكر النعم من أجلِّ العبادات وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه.

وأوضح أن الاعتراف بالجميل وحفظ المعروف من مكارم الأخلاق، وأن نعم الله على عباده لا تُحصى ولا تُعد، ما يستوجب دوام الحمد والثناء واستعمال تلك النعم فيما يرضي الله تعالى.

وبيّن أن الشكر الحقيقي لا يقتصر على اللسان، بل يكون بالإقرار بالنعم واستعمالها في الطاعة والبعد عن المعصية، مؤكدًا أن الشكر سبب لدوام النعم وزيادتها ودفع النقم والبلايا.

وأشار إلى أن من أعظم ما يُعين على شكر الله الرضا بما قسمه الله لعباده، والمحافظة على النعم، والحذر من الإسراف والتبذير، والنظر إلى من هو أقل حظًا في أمور الدنيا؛ مما يعزز استشعار النعمة وقدرها.

وأكد أن من تمام شكر الله شكر الناس على معروفهم ومقابلة الإحسان بالإحسان والدعاء والثناء الحسن، مبينًا أن حفظ الجميل ورد المعروف من دلائل حسن الخلق وكمال الإيمان.