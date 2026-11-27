توقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم (الجمعة)، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، فيما يصل مدى الرؤية الأفقية إلى شبه الانعدام على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار المركز، في تقريره عن حالة الطقس، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

البحر الأحمر

وتوقّع التقرير أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول خلال فترة الظهيرة إلى جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10-25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، فيما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-33 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، وتتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر على الجزأين الشمالي والجنوبي، وبين نصف متر ومتر على الجزء الأوسط، ليتجاوز مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، وخفيفة الموج على الجزء الأوسط، وتصل إلى مائجة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

الخليج العربي

أما في الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-28 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، و10-25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.