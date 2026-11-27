وصلت أمس الأول، (13) شاحنة إغاثية إلى محافظة عدن في الجمهورية اليمنية، تحمل على متنها (4680) سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن.

وجرى استقبال الشحنات وتفريغها في مخازن المشروع بالمحافظة، حيث خضعت للفحص والتوثيق وفق الإجراءات المعتمدة؛ تمهيداً لاستكمال عمليات التوزيع على الأسر الأكثر احتياجاً.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الأسر الأشد احتياجاً، وتعزيز الأمن الغذائي في مختلف المحافظات اليمنية.