في بعض الصالات الرياضية وعبر منشورات منصات التواصل الاجتماعي، يتكرر المشهد ذاته: وعود سريعة بجسم مثالي في أسابيع قليلة، أو فقدان وزن فوري دون عناء، يقابلها عرض خفي لـ«كورسات» هرمونية ومواد وأدوية إنقاص وزن غير مسجلة أو مجهولة المصدر. بينما يبحث كثيرون من مرتادي الأندية عن نتيجة سريعة، يحذر أطباء ومختصون وجهات رقابية من أن ما يُباع تحت مسمى «الاختصار السريع» ليس سوى وصفة لمضاعفات صحية خطيرة قد تمتد آثارها لسنوات، بل وقد تهدد الحياة.

إغراء الكتلة العضلية

داخل الصالات الرياضية، لا يقتصر الإغراء على بناء الكتلة العضلية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الترويج لمستحضرات وأدوية يُدّعى أنها تسرّع حرق الدهون أو ترفع الأداء البدني، ما أسفر عن رصد مدربين يعملون في صالات ومراكز رياضية، يروجون لأدوية إنقاص وزن وهرمونات ومواد غير مسجلة تتضمن ادعاءات طبية مضللة. وفي تطور يعكس خطورة هذه الممارسات، أعلنت وزارة الصحة، في مارس 2026م، ضبط مدربين من جنسيات عربية يعملون في صالات ومراكز رياضية بمدينة الرياض، لبيع وترويج أدوية لإنقاص الوزن، وهرمونات ومواد غير آمنة وغير مسجلة وغير مرخصة للاستخدام، إلى جانب تخزينها بطرق غير ملائمة وذلك بناء على متابعة وزارة الصحة لما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يرتبط بالجانب الصحي والدوائي، إذ تُعد هذه الممارسات مخالفةً صريحةً للأنظمة المعتمدة في السعودية، بما في ذلك نظام مزاولة المهن الصحية، ونظام الدواء، ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. الوزارة أعلنت أن عملية الضبط جاءت بعد رصد ما يُتداول في شبكات التواصل الاجتماعي من عرض لهذه الأدوية والترويج لها بادعاءات صحية وعلاجية غير صحيحة من قبل أشخاص غير مختصين، وجرى تنفيذ عملية شراء عبر المتسوقين السريين، أعقبها تتبّع مسار التوريد وصولاً إلى المستودع، إذ تم العثور على عددٍ من الأدوية غير الآمنة وغير المسجلة وغير المرخصة، إلى جانب منتجات هرمونية ومواد بيبتيدية و«ريتاتروتايد» غير مسجلة، لا يزال بعضها خاضعاً لدراسات سريرية قائمة، ولم تثبت مأمونية استخدامها بعد.

كنت أبحث عن جسم مثالي!

لم يخفِ وسام الرفاعي استخدامه الهرمونات والمنشطات، وأنه بدأ ممارسة كمال الأجسام بهدف تحسين مظهره، ويضيف: لكنني لم أكن صبوراً بما يكفي لانتظار النتائج الطبيعية. كنت أرى زملائي يزدادون حجماً وقوة خلال أسابيع، فبدأت أسأل عن الأدوية التي يستخدمونها.. في البداية، كانت الإبر والحبوب تبدو لي وسيلة مختصرة للوصول إلى الجسم الذي أحلم به ولم أكن أبحث عن علاج لمرض، بل عن عضلات أكبر في وقت أقصر وكنت أستمع إلى نصائح أشخاص داخل النادي، وأتعامل مع الأعراض التي تظهر عليّ باعتبارها أموراً طبيعية يمكن تجاوزها. ومع الوقت، بدأت أعاني مشكلات صحية أثرت في حياتي اليومية، وأصبحت أفكر في صحتي أكثر من تفكيري في حجم عضلاتي. أدركت أن ما كنت أعتبره طريقاً للنجاح الرياضي قد يتحوّل إلى عبء صحي طويل الأمد.

حقنة تنتهي في المستشفى أحمد الصحفي يشير إلى أنه كان يعتقد أن الحقن داخل العضلات أمر بسيط، وأن المضاعفات لا تحدث إلا للآخرين. لم أكن أعطي أهمية كبيرة لمصدر المادة التي أستخدمها أو للشخص الذي يتولى الحقن. وفي إحدى المرات، شعرت بألم غير معتاد في موضع الحقن، ثم بدأ الألم يزداد وأصبح تحريك العضلة صعباً وفي البداية ظننت أنه ألم تمرين عادي، لكن الأعراض استمرت وأجبرتني على مراجعة المستشفى. واختتم الصحفي: كانت التجربة صادمة؛ لأنني دخلت النادي بحثاً عن زيادة حجم عضلاتي، وانتهى بي الأمر إلى القلق على سلامة العضلة التي كنت أحاول تكبيرها. أصعب ما في التجربة أنني كنت أسمع التحذيرات من الآخرين، لكنني لم أصدقها إلا عندما أصبحت جزءاً من معاناتي.

عضلات تتحوّل إلى معاناة

التهابات ودمامل وصديد أصابت محمود عيسى وفقاً لوسائل إعلام عن معاناته من صعوبة التنفس، وعن عجزه عن ممارسة التمارين الرياضية بصورة طبيعية وقال إنه نادم على استخدام الهرمونات، وإنه يريد العلاج والتخلص من الكتلة العضلية التي أصبحت مصدر معاناة له.

محمود عيسى يعمل في تنظيم الحفلات، وقد دفعه إعجابه بضخامة عضلات أحد الحراس الشخصيين إلى البحث عن وسيلة سريعة لتضخيم عضلات ذراعيه وصدره. وتعرف على مدرب رياضي عرض عليه حقن تركيبة زيتية مجهولة، دون أن يعرف مكوناتها الحقيقية. وخلال فترة قصيرة، بدأت عضلاته تتضخم بصورة غير طبيعية، لكن ذلك صاحبه التهاب واحمرار وظهور دمامل في مواضع الحقن.

وبحسب روايته، استمر في استخدام المادة رغم ظهور المضاعفات، حتى بلغ قطر ذراعه نحو 84 سم، ثم ظهرت مشكلات خطيرة في عضلات صدره، وأصبح يعاني صعوبة في التنفس أثناء النوم، مع تدلٍّ شديد في منطقة الصدر.

واعترف محمود عيسى بأنه نادم على استخدام الهرمونات، وإنه يريد العلاج والتخلص من الكتلة العضلية التي أصبحت مصدر معاناة له.

لا تتسرعوا قبل التجربة

حذّرت «الصحة» من تعاطي الأدوية غير المسجلة، لما قد تسببه من مخاطر صحية جسيمة، مؤكدةً أهمية الحصول على المنتجات والمستحضرات الصحية من مصادرها الموثوقة، وتحت إشراف وتوصية طبية معتمدة، مؤكدةً ضرورة عدم التسرع في استخدام أي منتجات لم تستكمل دراساتها السريرية، أو لم تحصل على الموافقات التي تضمن سلامتها وأمانها وتسجيلها لدى هيئة الغذاء والدواء، موضحةً أن تداول هذه المنتجات أو استخدامها خارج الأسواق النظامية قد يعرّض المستخدمين لمخاطر صحية.

وحثّت الصحة على عدم الانسياق خلف الترويج للمنتجات المجهولة والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أهمية استشارة الطبيب المختص قبل الاستخدام، والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة أو ملاحظات بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

أجمع الأطباء والمختصون في الطب الرياضي والغدد الصماء والصحة العامة على أن الستيرويدات البنائية والهرمونات غير المرخصة تُحدث اختلالات عميقة في توازن الجسم الطبيعي، كما يرى مختصون في الطب والرياضة أن الرهان على الهرمونات وعقاقير التخسيس غير المرخصة يحوّل الهدف الجمالي أو التنافسي إلى أزمة صحية قد تستمر لسنوات.

تسارع خطير للنبضات

نبّهت استشاري أمراض القلب والطب الرياضي الدكتورة مي أبو الخير إلى أن الجمع بين المجهود البدني المكثف في بعض الصالات الرياضية وبين منشطات أو أدوية تخسيس غير مرخصة يضاعف العبء على عضلة القلب والأوعية الدموية، وقد يرفع احتمالات تسارع نبضات القلب الخطير أو الجلطات أو اعتلال عضلة القلب، خصوصاً لدى من يبحثون عن قفزات سريعة في القوة البدنية أو الأداء التنافسي دون فحوصات طبية مسبقة.

التلف الكبدي الحاد

أخصائي السموم والصيدلة الإكلينيكية الدكتور علي المدخلي قال: إن الكبد والكلى خط الدفاع الأول أمام هذه المواد؛ إذ إن الأدوية غير المسجلة وسوء تخزينها يعرّضان المستخدم لتلف كبدي حاد أو إجهاد كلوي قد يتطور إلى قصور، إلى جانب مخاطر التلوث الميكروبي أو وجود شوائب دوائية لا يعلم المتعاطي عنها شيئاً.

وأظهرت التوعية الصحية المعتمدة من وزارة الصحة حول المنشطات (الستيرويدات البنائية)، أن هذه المواد المصنّعة التي تحاكي تأثيرات هرمون التستوستيرون الذكري ترتبط بآثار جسدية ونفسية متعددة، إلى جانب مخاطر طبية جسيمة لدى الرجال والنساء على حد سواء.

ونبّهت «الصحة» من مخاطر تلك المنشطات على القلب والأوعية الدموية حيث ترفع احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، وجلطات الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول واحتباس السوائل. وبينت آثارها على الكبد والكلى فقد تؤدي إلى مشكلات خطيرة في الكبد أو الكلى تصل في بعض الحالات إلى الفشل التام في وظائفهما.

معاقبة المدربين والمنشآت المتهاونة

لا تقف المسؤولية عند حدود الفرد المروّج فحسب، بل تطال أيضاً المنشآت التي تسمح بمثل هذه الممارسات أو تتغاضى عنها ضمن بيئتها التشغيلية، إلى جانب الممارسات غير النظامية المرتبطة بالأنشطة والمنشآت.

وتوضح البيانات الرقابية والإعلانات الرسمية أن العقوبات المطبّقة في مثل هذه المخالفات والأنظمة ذات الصلة تتّسم بالصرامة والردع، وتشمل: الغرامات التي قد تصل إلى 100 ألف ريال في إطار المخالفات الرقابية والصحية المعلنة، كما تنص الأنظمة الرياضية ذات الصلة على غرامات مشدّدة في حالات المخالفات الجسيمة أو الممارسات غير النظامية التي قد تصل إلى مبالغ أكبر بحسب طبيعة المخالفة والنظام المطبق.وتشمل العقوبات إغلاق المنشأة المخالفة وإيقاف نشاطها عند ثبوت المخالفات أو عدم الالتزام بالاشتراطات والأنظمة. وتصل العقوبات بحق الممارسين غير النظاميين إلى السجن لمدة ستة أشهر للممارسين غير النظاميين وفق ما تعلنه الجهات المختصة في سياق إنفاذ الأنظمة.