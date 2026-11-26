أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد عبدالرحمن الفاخري أن المرأة في المملكة تحظى بضمانات نظامية ومؤسسية متطورة لحمايتها من العنف بمختلف أشكاله، وصون كرامتها وحقوقها، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في المجتمع، مشيراً إلى أن التطور التشريعي أسهم في ترسيخ بيئة آمنة تحفظ حقوقها.

تطوير الآليات

وأوضح، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن نظام الحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جريمة التحرش تضمنا أحكاماً وتدابير وقائية توفر الحماية للمرأة، مؤكداً أهمية وعيها بحقوقها النظامية، ومعرفتها بوسائل الإبلاغ والمطالبة بها، مع ضمان الخصوصية والسرية في التعامل مع حالات العنف.

وأشار إلى ما شهدته المملكة من تطوير لآليات حماية المرأة والإبلاغ عن حالات العنف، وتوسيع خدمات الرعاية والدعم، إلى جانب تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، مشيداً بتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية للوقاية من العنف ومعالجة آثاره.

تدخل مبكر

وشدد على أهمية التدخل المبكر لحماية النساء المتضررات، ومراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية والاقتصادية في تقديم الدعم لهن، إلى جانب برامج التأهيل والرعاية اللاحقة التي تساعدهن على تجاوز آثار العنف وتعزيز استقرارهن الأسري والمجتمعي.

وأكد الفاخري أن الجمعية تتابع واقع حقوق المرأة ومدى استفادتها من الضمانات التي تكفلها الأنظمة، وتقدم المرئيات والتوصيات الداعمة لتعزيز مكتسباتها الحقوقية، مشدداً على أن حمايتها من العنف وصون كرامتها مسؤولية مشتركة تسهم في استقرار المجتمع ودعم دورها في التنمية الوطنية.