سخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منظومة متكاملة للتنقّل والخدمات التشغيلية التي تنفذها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتيسير حركة ضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وساحاته، وتعزيز انسيابية تنقلهم بين الأدوار والمرافق، من خلال منظومة متكاملة تجمع وسائل النقل المساندة، والمسارات الإرشادية، والبنية التحتية المهيأة، والحلول التقنية الذكية؛ بما يوفر بيئة آمنة وميسّرة تعين قاصدي المسجد الحرام على أداء مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

تقنيات حديثة

وتعمل الهيئة على توظيف منظومة من الخدمات الميدانية والتقنيات الحديثة لتنظيم حركة التنقل، وتسهيل وصول المصلين والمعتمرين إلى وجهاتهم، عبر لوحات إرشادية موزعة في المواقع المختلفة، تسهم في توجيههم نحو المسارات المناسبة، وتحديد أقرب الطرق للوصول إلى المرافق والخدمات، بما يحد من التداخل في مسارات الحركة ويعزز سهولة التنقل.

وتشمل المنظومة توفير عربات كهربائية مخصصة لخدمة ضيوف الرحمن، بما يتيح خيارات تنقل مساندة، ولا سيما لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تهيئة مسارات مخصصة للمشاة، وتنظيم الحركة عبر وسائل إرشادية تسهم في توزيع الكثافات البشرية وتيسير الوصول إلى المواقع المستهدفة.

وتتكامل هذه الخدمات مع شبكة من الجسور والسلالم والمصاعد التي تربط بين الأدوار والساحات، وتوفر مسارات متعددة للتنقل، بما يعزز الاستفادة من المرافق المختلفة، ويساعد على انسيابية الحركة في أوقات الذروة، إلى جانب الاستفادة من المنصات والتطبيقات الذكية التي تتيح خدمات الحجز وتنظيم الاستفادة من بعض وسائل النقل والخدمات المساندة.

إدارة الحشود

وتولي الهيئة اهتماماً بتكامل الجوانب التشغيلية والإرشادية والتقنية في إدارة حركة الحشود، من خلال تنظيم المسارات، وتيسير الوصول، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يواكب الأعداد المتزايدة من قاصدي المسجد الحرام، ويعزز جودة تجربتهم في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية.

وتأتي هذه الجهود امتداداً للعناية الكبيرة التي توليها القيادة بالمسجد الحرام وقاصديه، وحرصها على تسخير الإمكانات البشرية والتقنية والتشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات التي ترتقي بتجربة المعتمرين والمصلين، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم وعباداتهم.