وقف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم الخميس على أعمال محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، حيث تجوّل في دوائر المحكمة وإداراتها، واطّلع على سير العمل ومستوى الأداء وكفاءة الإجراءات.

والتقىخلال الزيارة رئيس المحكمة والقضاة ومنسوبيها من الكوادر الإدارية، وقدّم لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود في أداء مهامهم، وما يحققونه من منجزات تُسهم في تحقيق مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر، كما استمع إلى ما عرضوه من موضوعات تتصل بسير العمل واحتياجات المحكمة.

وبحث الدكتور الاحيدب سبل تطوير العمل القضائي وتعزيز كفاءته، والارتقاء بالأداء المؤسسي،

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية على محاكم ديوان المظالم ومرافقه؛ للوقوف على سير أعمالها واحتياجاتها، ومتابعة مستوى الأداء، ودراسة فرص التطوير بما يسهم في تجويد العمل القضائي واستدامته.