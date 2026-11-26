شهد أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الخميس)، توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للنقل وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وتهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط النقل بسيارات الأجرة العامة في المنطقة.

ونوه أمير المنطقة الشرقية بأهمية تنظيم خدمات سيارات الأجرة في تطوير قطاع النقل، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع احتياجات المنطقة وما تشهده من نمو وتوسع في مختلف مدنها ومحافظاتها، مؤكداً سموه أن تكامل الجهود بين الجهات المعنية يسهم في تطوير خدمات النقل، ورفع كفاءتها، وتوفير خيارات تنقل متنوعة تلبي تطلعات السكان والزوار.

وأكد رئيس الهيئة العامة للنقل المهندس فواز بن زنعاف السهلي أن المذكرة تعكس حرص الهيئة على توحيد الجهود وتكامل الأدوار مع شركائها في التنمية، بما يواكب الحراك الاقتصادي والعمراني في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن تطوير منظومة التنقل في مدن المملكة يمثل أحد المسارات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأعرب عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته توقيع المذكرة، ودعمه المتواصل لجهود تطوير قطاع النقل بالمنطقة، مؤكدًا أن رؤية الهيئة لتطوير نشاط سيارات الأجرة ترتكز على رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز التنافسية، وإيجاد فرص واعدة تضمن استدامته القطاع ونموه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المكلف الدكتور طلال بن نبيل المغلوث أن المذكرة تأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية لتطوير منظومة النقل بالمنطقة بمختلف أنماطها، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمنطقة الشرقية، ورؤية السعودية 2030، معرباً عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته ودعمه المستمر للمبادرات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

ووقع المذكرة رئيس الهيئة العامة للنقل، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، وتشمل إعداد النموذج التنظيمي والتشغيلي لنشاط النقل بسيارات الأجرة العامة في المنطقة، وتحديد معايير الأداء والجودة، وإعداد عقود الامتياز للمشغلين المؤهلين، إضافة إلى تحديد نطاقات التشغيل الأولية في حاضرة الدمام، ووضع خطة مرحلية للتوسع في مدن المنطقة ومحافظاتها.