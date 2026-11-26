التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة محمد آل علي. وتسلّم خلال اللقاء التقرير السنوي لأعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعام 2025م، المتضمن أبرز الأعمال والجهود التي نفذتها الرئاسة العامة وفروعها خلال العام، في إطار رسالتها الهادفة إلى تعزيز القيم الإسلامية وترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال.

وأثنى أمير جازان على جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الديني والقيمي، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها. وثمّن المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة دعم أمير منطقة جازان واهتمامه بأعمال الهيئة في المنطقة.

من جهة أخرى شهد أمير منطقة جازان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين إمارة المنطقة وكلية منار الجنوب للعلوم والتقنية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتفعيل الشراكات المؤسسية بما يسهم في خدمة المجتمع. ومثّل إمارة منطقة جازان في توقيع المذكرة وكيلها وليد بن سلطان الصنعاوي، فيما مثّل كلية منار الجنوب عميدها الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق. وتهدف المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعارف والأفكار، وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز دور الجهتين في خدمة المجتمع، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لديهما. وتأتي هذه المذكرة امتداداً لحرص أمير منطقة جازان على تعزيز شراكات الإمارة مع المؤسسات التعليمية، وتكامل الجهود بما يدعم المبادرات المجتمعية، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.