كشفت وزارة البلديات والإسكان أن 77% من سكان المملكة تقع منازلهم ضمن نطاق 800 متر من حديقة أو مساحة عامة خلال عام 2026، مقتربة بذلك من تحقيق مستهدفها بالوصول إلى 80% بحلول عام 2030، في إطار جهودها لتعزيز جودة الحياة وتطوير البيئة الحضرية في المدن.

وتعمل الوزارة على زيادة المساحات العامة وتطوير الحدائق والمواقع المفتوحة، بما يجعلها أكثر قرباً من الأحياء السكنية واحتياجات سكانها، ويوفر خيارات يومية للمشي والتنزه وممارسة الأنشطة الترفيهية والاجتماعية.

وتشمل جهود التطوير تحسين جودة هذه المواقع وتهيئتها لاستقبال مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ارتباطها بالخدمات والأنشطة المحيطة، إلى جانب تنفيذ تدخلات حضرية تتناسب مع طبيعة كل موقع، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري ورفع جاذبية الأحياء وحيويتها.

وتعكس هذه المؤشرات توجه الوزارة نحو جعل المساحات العامة جزءاً من الحياة اليومية للسكان، وتوفير بيئة عمرانية تتيح لهم الوصول إلى أماكن التنزه واللقاء وممارسة الأنشطة بالقرب من منازلهم.