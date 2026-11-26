أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مواقع قوات الأمن السورية في محافظة الحسكة، مؤكدة رفض المملكة التام لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، وتضامنها مع سوريا حكومةً وشعباً في كل ما يحفظ أمنها وسلامتها.

وعبّرت المملكة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية.

وفي سياق آخر، أعربت وزارة الخارجية عن بالغ تعازي المملكة وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية وأسر المتوفين، إثر حادث الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت تضامن المملكة مع الحكومة المصرية والشعب المصري في هذا الحادث المأساوي، سائلةً الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.