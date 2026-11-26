أكدت المملكة العربية السعودية أن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي تستوجب الالتزام بالمبادئ الأساسية؛ وفي مقدمتها المسؤولية البشرية والشفافية في توضيح قدرات الأنظمة وحدودها ومخاطرها المحتملة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالإنابة فارس العتيبي، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن تسوية النزاعات في عصر التغير التكنولوجي السريع، أوضح فيها أن التطور المتسارع في التقنيات العسكرية يستدعي الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، وضمان استمرار الرقابة والمسؤولية البشرية.

وحذر العتيبي من استغلال الجماعات الإرهابية للتقنيات الناشئة والمكونات التي يمكن توظيفها في تطوير قدراتها العسكرية، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يمكّن الدول من الاستفادة من التقنيات الحديثة ويضمن استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة.