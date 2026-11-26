ضبطت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود بمحافظة جدة خمسة أشخاص من مواطنين ومقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية، لمخالفتهم لائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية بالمملكة، بعد رصد ممارستهم الصيد دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الالتزام بالأنظمة المنظمة للأنشطة البحرية وحماية الموارد الطبيعية.

وجدد حرس الحدود دعوته إلى التقيد بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة للمحافظة على الثروات المائية الحية والبيئة البحرية، مؤكداً أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية.

وأوضح أن البلاغات تُستقبل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعبر الرقم (994) في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

