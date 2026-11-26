أطاحت مخالفات الرعي والدخول غير المصرح به داخل محميتين ملكيتين بأربعة مواطنين، بعد ضبطهم من قبل القوات الخاصة للأمن البيئي وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وضبطت القوات مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 10 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، حيث استُكملت الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظور الرعي فيها تصل إلى 500 ريال عن كل متن، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مع التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.

وفي سياق متصل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي ثلاثة مواطنين لمخالفتهم نظام البيئة بدخول محمية الملك سلمان الملكية دون ترخيص، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم وأُحيلوا إلى الجهة المختصة.

وأوضحت أن مخالفة دخول المحميات دون ترخيص تستوجب غرامة مالية تبلغ 5000 ريال، مجددةً دعوتها إلى التعاون والإبلاغ عن أي ممارسات تضر بالبيئة أو الحياة الفطرية عبر الأرقام المخصصة لذلك.