توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الخميس)، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار المركز إلى استمرار فرص تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، فيما يصل تأثيره إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

توقعات البحر الأحمر

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-37 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية تتحول خلال فترة الظهيرة إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بالسرعة ذاتها على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر على الجزء الأوسط، وبين نصف متر ومتر ونصف المتر على الجزء الجنوبي، ويصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، تصل إلى مائجة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

توقعات الخليج العربي

أما على الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 8-28 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الجنوبي، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، وحالة البحر خفيفة الموج.