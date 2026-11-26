استعرض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أبرز منجزات الهيئة في بناء المنظومة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مبيناً أنها أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي بدمج أكثر من 560 نظاماً حكومياً في بنك البيانات الوطني، فيما حققت السحابة الحكومية «ديم» وفورات مالية تجاوزت 6.7 مليارات ريال استفادت منها 215 جهة حكومية، إلى جانب إتاحة 599 خدمة لمشاركة البيانات عبر سوق البيانات، وتوفير أكثر من 1,800 خدمة رقمية عبر تطبيق «توكلنا». وأوضح، أن جهود تنمية رأس المال البشري شملت تأهيل أكثر من 17 ألف مختص ومختصة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، من بينهم أكثر من 5 آلاف منذ مطلع عام 2026، وتدريب 377 خبيراً، وتنفيذ مبادرات توعوية استهدفت أكثر من 1.5 مليون مواطن ومواطنة. وأشار إلى أن الحراك الوطني في هذا المجال أثمر عن 273 شراكة محلية ودولية، ونيل المملكة جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، والتقدم في المؤشرات العالمية للبيانات والذكاء الاصطناعي والأمن والخصوصية، فضلاً عن تقدم المدن السعودية في مؤشر المدن الذكية لعام 2026. وبيّن، أن الدعم الذي تحظى به «سدايا» من القيادة، مكّنها من تحقيق هذه المنجزات في وقت قياسي، وصولاً إلى تسمية عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي».