أدان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الأمريكي ماركو روبيو، والبحريني عبداللطيف الزياني، والمصري بدر عبدالعاطي، الهجمات الحوثية الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة، وبحث معهم التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اتصال الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأمريكي، التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وبحث الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والسلام في السودان ولبنان وعموم المنطقة، ومواصلة العمل المشترك لدعم الاستقرار.كما تناول الاتصالان اللذان تلقاهما وزير الخارجية من نظيريه البحريني والمصري، التطورات الإقليمية، وإدانة الاعتداءات الحوثية المستمرة ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة والجمهورية اليمنية، إلى جانب بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.