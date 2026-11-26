لم تعد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية مجرد رسائل تصعيد عسكري، أو محاولات لاستهداف منشآت حيوية، بل تكشف عن إستراتيجية أكثر خطورة تقوم على توسيع دائرة الابتزاز، ونقل المواجهة إلى الموانئ والممرات البحرية والمصالح الاقتصادية، في محاولة لتحويل أمن المنطقة إلى ورقة تفاوض بيدها.

فالتهديد باستهداف الموانئ السعودية، بالتزامن مع الاعتداءات التي طالت منشآت مدنية واقتصادية، يؤكد أن المليشيا لا تتحرك باعتبارها طرفاً يسعى إلى تسوية سياسية، وإنما كعصابة مسلحة توظف الجغرافيا والسلاح لخدمة مشروع يتجاوز حدود اليمن، ويرتبط بأجندة إيرانية أوسع.

والأخطر، أن استهداف الموانئ والملاحة في البحر الأحمر لا يهدد السعودية وحدها، بل يمس التجارة الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. فهذه الممرات ليست ملكاً لمليشيا، ولا يجوز أن تتحول إلى ساحات مفتوحة لفرض الشروط السياسية والعسكرية.

لقد أثبتت التجارب، أن الاكتفاء بالتعامل مع الهجمات بعد وقوعها لا ينهي التهديد، ما يستدعي معالجة مصادر التهديد الحوثي، وتجفيف شبكات التسليح والتمويل، وممارسة ضغط دولي حقيقي، يضع حداً لانتهاكاتها وارتباطاتها الخارجية. كما أن استقرار اليمن لن يتحقق بتكريس واقع المليشيات، بل باستعادة مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل أراضي البلاد.

إن حماية الموانئ والممرات البحرية ليست قضية أمنية سعودية فحسب، بل مسؤولية دولية. ومن يهدد التجارة العالمية لا ينبغي أن يُكافأ بمزيد من الوقت والمناورة السياسية، بل بموقف دولي حازم وحاسم ينهي سياسة الابتزاز ويعيد الاعتبار لسيادة الدول.