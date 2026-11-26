منعت قواعد جديدة اعتمدتها وزارة البلديات والإسكان حول أنشطة مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم استخدام أجهزة التسمير (التان) التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية وحظر أجهزة الوشم (التاتو، المايكروبليدنج) أو أي أجهزة تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر وحظر استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي، على أن تكون جميع المساحيق والمستحضرات والأدوات والأجهزة المستخدمة لممارسة الاسترخاء والعناية بالجسم مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.وشدّدت القواعد على منع المنتجات مجهولة المصدر وتلك التي تحتوي على مواد دوائية مع الالتزام بتعليمات سلامة منتجات التجميل الصادرة عن هيئة الدواء.

كما منعت القواعد دخول الرجال لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالنساء، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة، كما تمنع دخول النساء لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالرجال وحظر تقديم الخدمة خارج المنشأة (الخدمات المنزلية) إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك، كما يمنع دخول وتقديم الخدمة لمن هم دون الثامنة عشرة عاماً إلا بمصاحبة ولي الأمر.

وفي حال تقديم خدمة العناية بالأيدي والقدمين لا بد من توفير أحواض لغسل الأيدي وأخرى للأقدام سواء كانت متحركة أو ثابتة مع تعقيم وتنظيف أدوات العناية بالأظافر بعد كل استخدام وحظرت اللائحة ممارسة الحجامة في مراكز الاسترخاء، ويحق لصاحب المنشأة الامتناع عن تقديم الخدمة في حالة اتضح أن المستفيد مصاب بمرض مزمن. وشدّدت القواعد على تركيب كاميرات أمنية ومن شروط العاملين حصولهم على شهادة صحية في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وشهادة مهنية للأنشطة التي تتطلب ذلك.