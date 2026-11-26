وجّهت وزارة الصحة التجمعات الصحية بالبدء في تشكيل لجان لدراسة طلبات صرف بدل التميّز للممارسين الصحيين عن عامي 2024 و2025م، واعتماد الطلبات المستوفية لضوابط الاستحقاق، ضمن إجراءات تشمل استقبال الطلبات إلكترونياً عبر نظام «موارد».

وتضمّنت التعليمات تشكيل لجان للمراجعة والفحص، تتولى تدقيق الطلبات والمستندات المرفقة والتحقق من استيفائها معايير الاستحقاق، التي تشمل التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص. كما تضمّنت إشراك مختصين لمراجعة الأبحاث العلمية المقدمة ضمن الطلبات وتقييمها قبل البت فيها.

وعلمت «عكاظ»، أن تجمع الطائف الصحي شكّل لجنته برئاسة الرئيس التنفيذي المهندس محمد حمزة سندي، استناداً إلى تعميم وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية بشأن استقبال طلبات بدل التميز. وتتولى اللجنة دراسة طلبات الممارسين الصحيين واعتماد المستوفي منها، فيما يخضع صرف البدل للوائح والأنظمة المنظمة له.