تضمّنت الميزانية العامة لعام 2027م، تجهيز سبع مدارس مركزية جديدة لتقديم التعليم عن بُعد للمدارس منخفضة الكثافة في المناطق النائية، لتوسيع الوصول إلى التعليم وضمان استمراره.

وتعد المدارس المركزية أحد النماذج التعليمية التشغيلية الجديدة التي تمكن أبناء وبنات المملكة في القرى قليلة العدد من التعلم بكل يسر وسهولة.

ويتم تدريس عدد من المقررات التعليمية حضورياً: لغتي، الرياضيات، والعلوم وتنفيذ ما يتعلق بها من مهام تدريسية كإدراج الواجبات والإثراءات والاختبارات عبر منصة مدرستي مع الالتزام بحضور الدروس في المدرسة الملحقة والتفاعل مع المعلم في المدرسة المركزية ومعلم المدرسة الملحقة، وتنفيذ كل ما يوكل إليه من مهام وتكليفات مع أداء الاختبارات الفترية والنهائية حضورياً في المدرسة الملحقة.ويتضمّن الدليل التعليمي للمدارس المركزية التقيّد بالخطة العلاجية المخصصة للطالب إذا استدعت الحاجة لذلك وإدارة الصف الملحق من قبل المعلم والإشراف على تعلم الطلاب، وتقديم الدعم التربوي أثناء التعليم عن بُعد ومتابعة وتحفيز الطلاب للمشاركة والتواصل الإيجابي مع المعلم المركزي أثناء الدرس ومتابعة تنفيذ الخطط العلاجية المرسلة من قبل المعلم في المدرسة المركزية (وتشمل الخطط العلاجية دروس تقوية وتقويمات تكوينية للدروس التي لم يحقق الطالب فيها نواتج التعلم المستهدفة) وتقديم الدعم التقني للطلاب ومساعدتهم في استعمال الأجهزة وحضور الدروس إلكترونياً.