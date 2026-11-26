

تبذل المملكة العربية السعودية، جهوداً كبيرة للتعجيل بتنويع مصادر توفير دفاعاتها الجوية، خصوصاً لاعتراض الصواريخ الباليستية، والتطوافية، والصواريخ المُجنّحة، والمسيّرات بشتى أصنافها. وفيما تعوّل الرياض على تحالفها العتيق وشراكتها الوطيدة مع الولايات المتحدة لتزويدها بعدد من أنظمة بارتيوت وثاد لاعتراض الصواريخ والمسيّرات، فإنها تسعى- بحسب صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية- إلى تعزيز شراكاتها الأخرى لزيادة ترسانتها من مضادات الصواريخ والمسيّرات.

ليس ذلك فحسب؛ فقد قررت السعودية أنه في أتون الهجمات التي تواجهها من إيران وعميلها في اليمن مليشيا الحوثي عليها أن تسعى إلى تصنيع أنظمة اعتراض الصواريخ والمسيّرات في الأراضي السعودية.

اتفاق مع كوريا الجنوبية وأوكرانيا

وكانت السعودية وقّعت قبل اندلاع حرب إيران في فبراير 2026م اتفاقاً بنحو 3.2 مليار دولار مع كوريا الجنوبية لتعزيز ترسانة دفاعاتها الجوية. كما وقّعت اتفاقاً دفاعياً مع أوكرانيا يتيح لها الحصول على الأنظمة الأوكرانية لاعتراض المسيّرات. وعمدت المملكة إلى تعزيز شراكاتها الدفاعية مع اليونان، وباكستان، وتركيا، وبريطانيا. وبرزت في الآونة الأخيرة شركات دفاعية ناشئة في المملكة، وجدت أن الظروف الراهنة تهيئ لها فرصة ذهبية للازدهار. ومن تلك الشركات إس آر تو للأنظمة الدفاعية، التي وقّعت اتفاقاً في فبراير الماضي مع شركة فيكتور الأمريكية، التي تتخذ من ولاية يوتا مقراً، لصنع «مسيرات قابلة للاستنزاف»، تعمل باتجاه واحد، وتمكّن التضحية بها.

ونقلت الصحيفة عن أحد مؤسسي الشركة لوسين زيغلر قوله إن النزاع الدائر في المنطقة غيّر الأولويات، مع شعور الشركاء بضرورة الإسراع في التحرك. وأضاف أن إنتاج تلك الأنظمة الاعتراضية أضحى أولوية لخريطة طريق نمو الشركة. وأشار إلى أن ما يحتّم العجلة في إحراز التقدّم المنشود كبر مساحة المملكة، والضغوط التي تعاني منها سلاسل الإمداد العالمية بأنظمة الدفاع الجوي. ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين خليجيين قولهم إنه على مدى أشهر الحرب التسعة أطلقت إيران أكثر من 7 آلاف صاروخ ومسيّرة على دول الخليج العربية.

صفقة صواريخ أمريكية

ويقول خبراء شركة لوكهيد مارتن الأمريكية إن اعتراض أي مقذوف يقتضي إطلاق أداتَيْ اعتراض، ما يؤدي إلى استنزاف ترسانات الدفاع الجوي؛ في وقت تتزايد فيه هجمات مليشيا الحوثي ضد البنية الأساسية، والمطارات، والمنشآت النفطية والاقتصادية. ومع أن المملكة وقّعت صفقة أقرها الكونغرس الأمريكي في يناير 2026 لتزويد السعودية بـ 730 صاروخاً، وهو ما يكفي من ناحية نظرية لتلبية حاجات الرياض، إلا أن تصنيع تلك الصواريخ وبطارياتها يستغرق وقتاً ليس قصيراً.

وذكرت لوس أنجليس تايمز، أن تلك الكمية قد تستغرق شركة لوكهيد مارتن مدة تراوح بين 24 و30 شهراً لإنتاجها. وتقول لوكهيد مارتن: إنها تلقت في وقت سابق من العام الحالي عقداً من السعودية لإنتاج أكثر من ألفي صاروخ باتريوت بحلول العام 2030م، وعقداً إضافياً قيمته 35 مليار دولار لإنتاج 400 وحدة من بطاريات صواريخ ثاد، لكن ذلك كله سيستغرق وقتاً.

نقل التكنولوجيا وتصنيع الأنظمة الدفاعية

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن السعودية أجرت اختبارات ناجحة لأنظمة P1-Sun الأوكرانية لاعتراض الصواريخ والمسيّرات، التي تصنعها شركة سكايفول الأوكرانية. ونسبت إلى شركة «تاكتكال ريبورت»- المتخصصة في تقديم التقارير الإستراتيجية والمعلومات الاقتصادية في الشرق الأوسط- قولها إن اختبار تلك الأنظمة تم بنجاح. وفي الوقت نفسه فعّلت المملكة شراكاتها الدفاعية مع حلفائها لتعزيز دفاعاتها الجوية. فقد نشرت فرنسا وبريطانيا طائرات حربية للقيام بدوريات جوية دفاعية. كما أرسلت تركيا وباكستان أطقم أنظمة دفاع جوي للمملكة، في إطار اتفاق مكة الدفاعي.

ونشرت اليونان بطارية باتريوت في مدينة ينبع الساحلية، غرب المملكة. لكن هدف السعودية على المدى البعيد يتمحور حول نقل التكنولوجيا، وتوقيع اتفاقات تتيح للمملكة تصنيع أنظمتها الدفاعية الخاصة بها في أراضيها.

وقالت لوس أنجليس تايمز: إن شركة اس آر تو للأنظمة الدفاعية وشريكتها فيكتور الأمريكية تقومان حالياً ببناء مصنع لتصنيع مسيّرة «سكاي واسب»، وهي مسيّرة تعمل بمحرك نفّاث كانت شركة فيكتور كشفت النقاب عنها خلال الشهر الجاري، وقالت إنها ستستخدم في السعودية وتُصدّر للخارج. كما أن شركة إس آر تو للأنظمة الدفاعية ستصنع نموذجاً أصغر يسمى «ييلوجاكيت»، لتزويد الجيش السعودي بها بأسرع ما يمكن. وقال زيغلر إن الفكرة وراء الشركة ليس أن تكون أول من يبادر لتبني التكنولوجيا الدفاعية؛ بل إنتاج أنظمة متحقق من جدواها في المملكة، وتصنيعها بمواصفات رفيعة. وأضاف: أن تصنع أنظمة داخل حدود بلادك يعد قوة. إن سلسلة الإمداد هي قوة. ولذلك فإن سكاي واسب وأنظمتنا التالية تعني كيف تستخدم السعودية طاقتها التصنيعية، وتحولها إلى سلسلة إمداد مميّزة. وذلك هو الفصل التالي بالنسبة إلى المملكة، ذلك هو ما نقوم ببنائه.

مسيّرة سعودية أمريكية هجومية أحادية الاتجاه

تنتج بالشراكة بين «إس آر 2» السعودية و«فيكتور» الأمريكية باسم «سكاي واسب»

يبلغ مداها 1100 كلم وسرعتها التطوافية 378 كيلومتراً في الساعة

حمولتها تصل إلى 50 كيلوغراماً لا تعني بالضرورة وزن المتفجرات

تعتمد على محرك نفاث نبضي، وتطير ذاتياً

تستطيع الملاحة عند تعطّل «جي بي إس» بفعل التشويش أو الخداع

تتجاوز ضعف سرعة «شاهد-136» المقدّرة بنحو 180 كلم في الساعة

مخصّصة للضربات بعيدة المدى وليست لاعتراض المسيّرات