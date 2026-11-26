توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جنوب غرب المملكة، في حين يستمر توقّع تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، يصل إلى حد انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.



وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وشمالية شرقية إلى شمالية تتحول خلال فترة الظهيرة إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

وستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 8-20 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.