أثنى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على الدعم الكبير الذي يقدّمه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، للقطاع البيئي، وحرصه على تمكين المبادرات الوطنية للتشجير ومتابعة تنفيذ مستهدفاتها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال شهوده توقيع اتفاقيتين بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وقيادة المنطقة الشمالية الغربية وجامعة تبوك، لزراعة 1.5 مليون شجرة في المنطقة، بواقع 500 ألف شجرة بمقر قيادة المنطقة الشمالية الغربية، ومليون شجرة بالشراكة مع جامعة تبوك.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز الشراكات الوطنية في تنمية الغطاء النباتي، ودعم مستهدفات البرنامج الوطني للتشجير ورؤية السعودية 2030، فيما تتضمّن الاتفاقية مع قيادة المنطقة استخدام المياه المعالجة في أعمال الري.

وأكد الأمير فهد بن سلطان أن الاتفاقيتين تجسّدان تكامل الجهود الوطنية لتحويل مستهدفات التشجير إلى مشاريع مستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة.