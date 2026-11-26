وجّه البنك المركزي السعودي البنوك والمصارف العاملة في المملكة باستثناء مكافآت المتبرعين بالأعضاء، أو أجزاء منها، من الحجز والتنفيذ بموجب الأوامر القضائية، وعدم المساس بالمبالغ المودعة في حسابات المستفيدين، بما يضمن حصول المتبرع على كامل المكافأة بنسبة 100%.

وأكد البنك المركزي، في تعميم موجّه إلى البنوك والمصارف، ضرورة الالتزام باستثناء هذه المكافآت من إجراءات الحجز، محدّداً الرموز التعريفية المعتمدة للتعرّف على الإيداعات الخاصة بها، وتمكين الأنظمة المصرفية من تمييزها وحمايتها من الحجز.

وحدد التعميم الجهات المودعة للمكافآت، وهي وزارة المالية، ووزارة الصحة، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، مع اعتماد الرموز التعريفية المدرجة لضمان التعرف على المبالغ واستثنائها من الحجز، استناداً إلى المادة السادسة والعشرين من نظام التنفيذ، التي نصّت على عدم جواز الحجز والتنفيذ.

وأوضحت المحامية تغريد حدادي لـ«عكاظ»، أن استثناء مكافآت التبرع بالأعضاء من الحجز والتنفيذ يأتي انسجاماً مع الغاية التشريعية للمادة السادسة والعشرين من نظام التنفيذ، التي راعى فيها المنظم تحقيق التوازن بين حق الدائن في استيفاء دينه وحماية المصالح الإنسانية والاجتماعية للمنفذ ضده.

وأضافت أن استثناء كامل المكافأة من الحجز والتنفيذ يراعي طبيعتها الخاصة والغاية من تقريرها، باعتبارها تقديراً لمبادرة إنسانية تسهم في إنقاذ الأرواح، بما يضمن انتفاع المتبرع بكامل المبلغ المقرر له، ويعزّز ثقافة التبرع بالأعضاء وقيم التكافل المجتمعي.