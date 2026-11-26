تختتم اليوم (الخميس) في الرياض فعاليات معرض ومسابقة الأمن والابتكار العالمية «سيف»، ضمن القمة العالمية للأمن والتقنية، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبإشراف وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بمشاركة أكثر من 1200 مشروع ابتكاري من 55 دولة، تتوزع على 14 مجالاً، وتقدّم حلولاً للتحديات الأمنية والتقنيات الناشئة.

وأكد سفيرا البحرين وألمانيا لدى المملكة، في حديثهما لـ«عكاظ»، أهمية الفعاليات في تحويل الابتكارات إلى تطبيقات عملية، وتنمية المواهب، وتوسيع الشراكات الأمنية والتقنية، ووضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

شراكة سعودية بحرينية

وأوضح سفير البحرين لدى المملكة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، أن استضافة السعودية لهذه الفعاليات تعكس اهتمامها بتطوير المنظومة الأمنية وتوظيف التقنية لتعزيز الأمن والاستقرار، وتتيح تبادل الخبرات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات المتقدمة.

وأشار إلى أن مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة والقطاع الخاص تتيح تطوير حلول مشتركة للتحديات الراهنة والمستقبلية، مؤكداً أن العلاقات الأخوية والتاريخية ودعم قيادتي البلدين يشكلان أساساً لتعزيز التعاون الأمني والتقني. وأكد أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية والابتكار والتحول الرقمي، معرباً عن تطلعه إلى إسهام مخرجات القمة و«سيف» في توسيع الشراكة السعودية البحرينية ودعم أمن المنطقة واستقرارها.

من الابتكار إلى التطبيق

من جهته، أكد سفير ألمانيا لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، أن السعودية شريك استراتيجي لبلاده، وأن هناك فرصاً لتوسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي والتقنيات الناشئة.

وأوضح أن القمة تجمع الحكومات والمؤسسات الأمنية وشركات التقنية والباحثين لتبادل الخبرات ومواجهة التحديات الناشئة، ومناقشة مخاطر التقنيات الحديثة والمعايير الدولية وآليات الرقابة. وأضاف أن معرض «سيف» يربط النقاشات بالتطبيقات العملية، ويتيح التعرف على الحلول التقنية وتوظيفها في مواجهة التحديات، كما يعزز التواصل بين المواهب الشابة وقطاع الصناعة والمؤسسات الأكاديمية، وأشار إلى أهمية الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات في البلدين لدعم البحوث المشتركة ونقل المعرفة وإعداد الكفاءات، وشدد على ضرورة أن يخدم الذكاء الاصطناعي الإنسان ويظل تحت سيطرته، داعياً إلى إرساء متطلبات أمنية موحدة ودراسة آليات رقابة دولية للحد من مخاطر نماذجه الأكثر تقدّماً.