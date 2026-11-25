أكد قانونيان لـ«عكاظ» أن مبادرة دعم الأجور تعزز الاستقرار الوظيفي وتحمي حقوق الموظفين السعوديين، وشددا على أهمية وصول تعويض «ساند» إلى مستحقيه، والتزام المنشآت باستئناف صرف الرواتب بعد انتهاء مدة الدعم، وشددا على المسارات النظامية التي يمكن للعامل اللجوء إليها في حال تأخر المنشأة أو امتناعها عن دفع الأجور.

الكاسب

وأوضح المحامي عبدالله الكاسب أن مبادرة دعم الأجور تمثل دعماً مهماً لاستقرار سوق العمل، ولا تقتصر على مساندة المنشآت، بل تمتد إلى حماية الموظف السعودي والمحافظة على استمراره الوظيفي.



وأشار إلى أن تحقيق أهداف المبادرة يتطلب ضمان وصول التعويض إلى العامل المستحق وفق آلية صرف واضحة ومباشرة، وتمكينه من التحقق من شموله بالدعم ومقدار التعويض المستحق له، لافتاً إلى أن امتناع المنشأة عن تمكين العامل المستحق من الدعم، أو تقديم بيانات غير صحيحة تؤدي إلى حرمانه منه، قد يرتب عليها مسؤولية نظامية متى ثبتت مخالفتها للضوابط المعتمدة.



وأكد الكاسب أن انتهاء مدة الدعم البالغة ثلاثة أشهر لا يعني انتهاء العلاقة العمالية أو سقوط حق الموظف في أجره، إذ تلتزم المنشأة باستئناف صرف أجور العاملين بعد انتهاء المدة، مبيناً أنه في حال امتناعها عن دفع الراتب، يحق للعامل التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمطالبة بأجوره المتأخرة أمام المحكمة العمالية، كما يحق له التمسك بأحكام المادة (81) من نظام العمل متى تحققت إحدى حالات تطبيقها.

الشهراني

من جانبه، أوضح المستشار القانوني المحامي سعد الشهراني أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تصرف تعويض «ساند» مباشرة للموظف السعودي المشمول بالمبادرة وهو على رأس العمل، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.



وبيّن أن اللجنة الوزارية تحدد المنشآت المستحقة للدعم، وفق اشتراطات من بينها أن يكون الموظف مشتركاً في «ساند» قبل الأول من يوليو 2026، والتزام المنشأة بسداد الأجور والاشتراكات.



وأشار الشهراني إلى أنه في حال عرقلت المنشأة عملية صرف التعويض، يحق للموظف إبلاغ التأمينات الاجتماعية والاعتراض على قرار الرفض، كما يجوز تغريم المنشأة ومطالبتها بالتعويض عن الضرر الثابت. وأضاف أن المنشأة تظل ملزمة بصرف أجور الموظفين غير المشمولين بالدعم، واستئناف صرف رواتب المشمولين به في مواعيدها بعد انتهاء مدة المبادرة.



ولفت إلى أن تأخر المنشأة في دفع الراتب دون مسوغ يتيح للموظف طلب التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم اللجوء إلى المحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه، التي يحق لها تغريم المنشأة بما يصل إلى ضعف الأجر المتأخر وفقاً للمادة (94) من نظام العمل.



وأضاف الشهراني أن الموظف الذي لديه عقد موثق في منصة «قوى» ويحمل رقماً تنفيذياً، يمكنه طلب التنفيذ مباشرة عبر منصة «ناجز» بعد مرور 30 يوماً من تاريخ استحقاق الأجر دون سداده، أو 90 يوماً في حال السداد الجزئي.