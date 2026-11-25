أطلق امير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة جازان بقيمة استثمارية تبلغ 270 مليون ريال، بحضور سفيرة مملكة النرويج لدى المملكة السيدة كيرستي ترومسدال عن طريق الاتصال المرئي، إلى جانب عدد من المستثمرين المحليين والأجانب، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأكد أمير جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير جازان، أن المشروع يأتي امتدادًا لجهود المكتب الاستراتيجي بالمنطقة، في تمكين واستقطاب الاستثمارات، والاستفادة من المقومات البحرية التي تزخر بها المنطقة بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم منتجي الأسماك المحليين، والإسهام في تطوير قطاع الاستزراع السمكي بما ينعكس إيجاباً على دعم الناتج المحلي.

ويأتي المشروع ضمن أدوار المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان في جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاصبالتنسيق والمواءمة مع الجهات ذات العلاقة، حيث يمثل المشروع أحد المشروعات الداعمة للثروة السمكية في المنطقة، ويهدف إلى نقل الخبرات وتطبيق أحدث التقنيات المتخصصة في مجال الاستزراع السمكي وصولاً إلى الأسواق المحلية، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 5,000 طن سنوياً، كما سيسهم المشروع في توفير فرص عمل بما يعزز الحراك الاقتصادي في منطقة جازان.