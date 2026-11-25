نصحت وزارة الحج والعمرة المعتمرين من داخل السعودية مواطنين ومقيمين قبل التعاقد على خدمات العمرة، الاطلاع على تفاصيل الخدمات وأسعارها ومعرفة سياسة الحجز والإلغاء والتعرف على طرق الدفع المتاحة.

وكانت وزارة الحج اطلقت لمعتمري الخارج خدمة التأشيرة متعددة الدخول، التي تتيح أداء العمرة وزيارة المملكة أكثر من مرة باستخدام تأشيرة واحدة.

و تمتد صلاحية التأشيرة لـ 365 يوماً (عام كامل) من تاريخ الإصدار، وتسمح بالدخول المتعدد للمملكة خلال هذه الفترة و يبلغ إجمالي مدة الإقامة المسموح بها 90 يوماً تُحتسب بشكل تراكمي وموزع على جميع الزيارات و يُشترط قبل كل زيارة حجز باقة خدمات جديدة من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين عبر منصة نسك، بالإضافة إلى إصدار تصريح العمرة عبر تطبيق نسك ويتم إيقاف تفعيل حالة التأشيرة تلقائياً بعد كل مغادرة للمملكة، ويُعاد تفعيلها للزيارة التالية فور استيفاء المتطلبات التنظيمية وحجز الباقة الجديدة و لا تُفعّل هذه التأشيرة للدخول إلى المملكة خلال فترة موسم الحج