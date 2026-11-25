ضبطت أمانة محافظة جدة 1000 كجم من الخردوات والمواد الغذائية، وأزالت 11 بسطة عشوائية مخالفة في نطاق بلدية المطار الفرعية، ضمن حملاتها الميدانية المستمرة لرصد ومعالجة البيع العشوائي.

وشملت أعمال الفرق الرقابية معالجة المواقع المخالفة وإزالة مخلفات البيع العشوائي بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة، وإعادة تهيئة المواقع والمحافظة على نظافتها، والحد من إشغال الأرصفة وجوانب الطرق بالمعروضات والبسطات غير النظامية.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية التي تنفذها البلديات الفرعية، خصوصاً في المواقع التي تتكرر فيها المخالفات، للحد من عودة الأنشطة غير النظامية وضمان استخدام المرافق العامة للأغراض المخصصة لها.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر تطبيق «بلدي» أو مركز البلاغات الموحد، دعماً لجهود حماية المرافق العامة وتحسين البيئة الحضرية ورفع جودة الحياة في جدة.