يعود الأحد أكثر من مليوني طالب وطالبة في مدارس منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والطائف إلى مقاعد الدراسة لاستكمال أعمال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي بعد تمتعهم بإجازة الخريف لهذا العام التي امتدت لمدة 9 أيام.

فيما سيعود أكثر من أربعة ملايين من الطلاب والطالبات في كافة مناطق ومحافظات المملكة (الإثنين) القادم نظراً لتمتعهم (الأحد) القادم بثاني إجازة إضافية غير مدرجة في التقويم الدراسي الذي أعلنته وزارة التعليم.

وتبقت إجازتان إضافيتان لكافة الإدارات عدا الأربع المستثناة وستكون الإجازة الثالثة (الخميس) 7 يناير و(الأحد) 11 أبريل للعام الميلادي القادم 2027.

يشار إلى أن التقويم الدراسي الذي أصدرته الوزارة تضمن 6 إجازات مدرسية، إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين) وإجازة الخريف (لمدة 9 أيام) وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة 9 أيام) وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين) وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً) وإجازة عيد الأضحى المبارك (لمدة 16 يوماً).