وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بأن يكون لكل مواطن ومقيم وزائر وكيل ذكي يسهّل حصوله على الخدمات الحكومية، في إطار توجه المملكة نحو الانتقال من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، خلال جلسة بعنوان «قدرات لوجستية وتقنية تربط العالم» ضمن ملتقى ميزانية 2027، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بدأت المرحلة التجريبية الأولية للمساعد الذكي بمشاركة 500 مستخدم بدعم وتمكين ولي العهد.

وأشار السواحه إلى أن وكيل الذكاء الاصطناعي «توكلنا شامل» سينطلق في فبراير 2027، مبيناً أن المملكة تستهدف التحول إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي لخدمة المواطنين خلال عام 2028.

وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض عدد المنصات الحكومية من 800 إلى 400 منصة، مع توفير أكثر من 1800 خدمة حكومية.

