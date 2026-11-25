تتواصل مشاركة وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لمسابقة الأمن والابتكار، ضمن أعمال القمة العالمية للأمن والتقنية (سيف)، المقامة خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2026م، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

ويستعرض جناح الوزارة الجهود الأمنية والأنظمة والتجهيزات المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأبرز التقنيات الاستطلاعية لتأمين الحدود، وحماية البيئة ومراقبتها وتحقيق الالتزام البيئي، إلى جانب منظومة الآليات المعززة بالحلول الذكية، والزي التاريخي لرجل الأمن وفصيل الخيالة.

ويحظى معرض ومسابقة (سيف) بمشاركة 55 دولة، ونحو 1,200 مشروع ابتكاري، وأكثر من 10 مناطق تفاعلية، ويجمع مبتكرين وباحثين وجهات متخصصة من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث المشاريع والحلول المبتكرة.