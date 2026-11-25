تعكس ميزانية السعودية لعام 2027، متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية، مستنداً إلى تنوع مصادر الدخل واتساع القاعدة الإنتاجية، وتنامي مساهمة الأنشطة غير النفطية التي باتت تشكل أكثر من 57% من الاقتصاد السعودي.

ويمثل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 204.2% خلال 10 سنوات، مؤشراً على نجاح جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات العالمية، بالتزامن مع استمرار نمو الطلب المحلي والتوظيف في القطاع الخاص.

ويأتي اعتماد نفقات تتجاوز 1.39 تريليون ريال ليؤكد استمرار مسيرة التنمية، وتحفيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بجودة الحياة، مع المحافظة على الاستقرار المالي.

إن مواصلة تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، تشكل مرتكزات أساسية لبناء اقتصاد مستدام، وتوسيع الفرص الوظيفية والاستثمارية، وتعظيم المكتسبات التنموية للمواطن والأجيال القادمة.