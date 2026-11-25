أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، البدء في إجراءات تنفيذ مبادرة دعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وبيّنت المؤسسة، أن شروط استحقاق التعويض تتضمن اشتراك العامل في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» قبل 1 يوليو 2026، وانتظام المنشأة في سداد أجور العاملين والاشتراكات التأمينية المستحقة، وفق الضوابط المعتمدة. كما تلتزم المنشآت بمواصلة دفع أجور العاملين غير المشمولين بالدعم، واستئناف دفع أجور المستفيدين بعد انتهاء مدة التعويض.

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية ستحدد القطاعات والمنشآت المستفيدة، والضوابط والمعايير التفصيلية للدعم، الذي يُصرف للعاملين السعوديين المشمولين عبر «ساند» لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأكدت «التأمينات الاجتماعية»، العمل مع الجهات ذات العلاقة لتيسير إجراءات الاستفادة، وتوفير المعلومات والإرشادات للمنشآت المستحقة عبر قنواتها الرسمية ومنصة «GOSI أعمال»، وفق ما تقرره اللجنة.

وتجسد المبادرة حرص القيادة على المحافظة على فرص عمل المواطنين واستقرارهم الوظيفي والمعيشي، ومساندة المنشآت المستحقة للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، بما يعزز استقرار سوق العمل ويحافظ على الكفاءات الوطنية ويدعم متانة الاقتصاد.