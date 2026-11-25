أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد عبدالله الجدعان، أن الأمر الملكي بدعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، يجسد نهج المملكة في تبني سياسات استباقية ومرنة لتعزيز استقرار سوق العمل، والمحافظة على المكتسبات التنموية والاقتصادية، ودعم استمرارية الأعمال ورأس المال البشري.

ورفع الجدعان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الأمر الملكي، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامة نموه.

وأوضح، أن المؤسسة رفعت جاهزيتها لتنفيذ المبادرة عبر نظام «ساند»، وستسخّر إمكاناتها وخبراتها بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر الملكي والجهات ذات العلاقة، بما يحقق مستهدفاتها في المحافظة على الوظائف الوطنية ودعم استقرار سوق العمل.