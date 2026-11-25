بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، والأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله صالح الوشمي، ينظّم المجمع، بالتعاون مع الرابطة، (الخميس)، أولى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2026م، تحت عنوان «اللغة العربية والتنوع الثقافي: الاحتفاء بالحوار والتفاهم»، بمقر الرابطة في مكة المكرمة، بمشاركة نخبة من العلماء ورؤساء الوفود والمختصين والمهتمين بالشأنين اللغوي والثقافي.

ويتضمّن الاحتفال جلستين علميتين؛ تناقش الأولى واقع اللغة العربية في «أماكن تشتاق للعربية»، فيما تستعرض الثانية جهود العلماء والأعلام في خدمتها بتلك الأماكن، إلى جانب معرض يستعرض برامج المجمع وإصداراته العلمية والثقافية.

ويُقام الاحتفال للسنة الثانية على التوالي في مقر الرابطة، امتداداً للتعاون بين الجانبين، الذي تعزّز بتوقيع مذكرة تفاهم في مايو 2026م، لتطوير العمل المشترك في خدمة اللغة العربية وتعليمها ونشرها.

وأكد الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي، أن جهود المجمع تأتي امتداداً لدور المملكة الريادي في تمكين اللغة العربية ونشرها، مثمناً دعم وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ومشيراً إلى أن العربية تمثل عنصراً جامعاً لأمة الإسلام، وتسهم في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.