نظّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في برنامج التواصل مع علماء اليمن، بمكة المكرمة، الندوة السادسة بعنوان «مكانة الحرمين الشريفين.. قدسيتهما وجريمة الاعتداء عليهما»، بمشاركة نحو 120 عالماً وداعية وعضواً بالبرنامج.

وناقشت الندوة، عبر أربع أوراق علمية، مكانة الحرمين الشريفين وفضائلهما، وحرمة الاعتداء عليهما أو المساس بأمنهما وقدسيتهما، وأبرز الاعتداءات التاريخية والدروس المستفادة منها، إلى جانب جهود المملكة في رعاية الحرمين وتوسعتهما وتطوير مرافقهما، وتوفير الخدمات الأمنية والصحية والتنظيمية والتقنية للحجاج والمعتمرين والزوار.وتأتي الندوة بعد يومين من اختتام مؤتمر علماء ودعاة اليمن بمكة المكرمة، الذي شهد مشاركة أكثر من 200 عالم وداعية، وصدر عنه بيان تضمن 13 توصية تناولت مساندة الدولة الشرعية، وتعزيز وحدة الصف، وحماية الهوية الإسلامية والوطنية لليمن.