أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، التسجيل الرسمي لمحمية حرة الرأس الأبيض الطبيعية بمحافظة خيبر في منطقة المدينة المنورة، ضمن قاعدة البيانات الوطنية للمناطق المحمية وقاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، بما يعزّز حماية تنوعها الأحيائي وتكويناتها الجيولوجية النادرة.وتبلغ مساحة المحمية 600 كيلومتر مربع، لتصبح السادسة ضمن شبكة المناطق المحمية التابعة للهيئة (APAN)، التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 12107 كيلومترات مربعة.وتقع المحمية في حرة خيبر، أحد أكبر الحقول البركانية في شبه الجزيرة العربية، وتتميز بتكويناتها البيضاء الناتجة عن صخور الكومندايت البركانية، وتضم ثلاثة براكين بيضاء نادرة هي: جبل البيضاء، وجبل الأبيض، وجبل المنسف. كما تحتضن كهف أم جرسان، أحد أطول أنابيب الحمم البركانية في المملكة، بطول يقارب 1481 متراً.

وأظهرت المسوحات الأولية رصد 99 نوعاً نباتياً، و14 نوعاً من الثدييات، و18 نوعاً من الزواحف، و59 نوعاً من الطيور، من بينها النسر المصري المهدد بالانقراض، إضافة إلى توثيق موائل ملائمة للوعل الجبلي.وتندرج المحمية ضمن الفئة الثالثة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، المعنية بحماية المعالم الطبيعية، فيما استند تطويرها إلى تقييمات بيئية وجيولوجية وثقافية أُجريت بين عامي 2022 و2024م، بالتعاون مع الاتحاد، وأسفرت عن إعداد خطة إدارة تنفيذية للأعوام 2024-2029م، لتنظيم أعمال الحماية والرصد وضمان استدامة مواردها الطبيعية والثقافية.