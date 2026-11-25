اعتمدت الهيئة العامة للنقل، برنامج تأهيل كبار الضباط والربابنة البحريين، الذي يقدّمه معهد أزدة للتدريب البحري، أحد مؤسسات التعليم والتدريب البحري المعتمدة لديها، ضمن جهودها لتطوير منظومة التدريب البحري ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع.

ويمتد البرنامج سبعة أشهر، ويستهدف تطوير الكفاءات البحرية الوطنية وتأهيلها لتولي المناصب القيادية على متن السفن، من خلال تعزيز جاهزيتها المهنية وإعدادها لتحمل مسؤوليات العمل البحري، بما يدعم حضور الكوادر الوطنية في الوظائف القيادية بقطاع النقل البحري.وفي سياق متصل، أجرت الهيئة اختبارات الكفاءة التحريرية في تخصصَي الملاحة والهندسة البحرية لـ115 طالباً من كلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز والأكاديمية الوطنية البحرية، بهدف قياس جاهزيتهم المهنية والتحقق من استيفائهم متطلبات العمل البحري، بما يسهم في تعزيز السلامة وجودة التشغيل ورفع كفاءة الكوادر الوطنية.