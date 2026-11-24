دعت المملكة إلى موقف دولي حازم إزاء اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ31 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، برئاسة سفير المملكة لدى هولندا، المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة، شاهر خالد الخنيني.

التزام بعالم خال من «الدمار الشامل»

ورحّب السفير الخنيني في كلمته بعودة حقوق سوريا وامتيازاتها، مثمّناً جهود المنظمة في مجال التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، ومؤكداً التزام المملكة بعالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، ورفضها استخدام الأسلحة أو المواد الكيميائية السامة.