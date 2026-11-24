شددت وزارة البلديات والإسكان على ضرورة التزام مشغّلي الاتصالات بالاشتراطات الإنشائية والبلدية المعتمدة عند تركيب هوائيات الاتصالات وتثبيتها، لضمان سلامة المنشآت وتنظيم أعمال التركيب، مؤكدةً أهمية تقديم تقرير فني من استشاري معتمد لديها، يثبت قدرة المنشآت القائمة على تحمّل الأحمال الإضافية، وسلامة أسس الربط والتثبيت بين المنشأة والبرج أو الهوائي.



وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تلزم المشغّلين باستخدام تصاميم تتناسب مع البيئة العمرانية، والتنسيق مع الأمانة المختصة لاعتمادها، وتشمل الهوائيات المثبّتة على أبراج الاتصالات، وأسطح المباني والمنشآت وجدرانها، إضافة إلى الأعمدة المخصصة لاستخدامات أخرى، مثل أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.

فصل الدوائر على أسطح المباني



وبيّنت ضرورة فصل الدوائر والتمديدات الكهربائية لأجهزة الاتصالات المثبّتة على أسطح المباني أو جدرانها عن بقية خدمات المبنى، مع استقلال التمديدات الكهربائية للهوائيات والأجهزة الملحقة بها عن الاستخدامات الأخرى عند تركيبها على أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية.

خطة زمنية محددة



وشددت على إجراء الصيانة الدورية والوقائية للعناصر الإنشائية والتجهيزات والتمديدات الكهربائية وأنظمة السلامة، وفق خطة زمنية محددة، مع تضمين العقود المبرمة مع ملاك المباني والمنشآت بنوداً تتيح للمشغّلين الدخول لأغراض الإشراف والصيانة الدورية أو التعامل مع حالات الطوارئ.



ودعت الوزارة المشغّلين إلى التقيد بالاشتراطات المعتمدة، بما يكفل سلامة المنشآت، وينظم تركيب الهوائيات، ويحافظ على المشهد الحضري.